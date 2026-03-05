Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

20 Jahre „Licht aus“

Wenn die Welt für eine Stunde den Atem anhält

Klima
05.03.2026 12:00
Am Samstag, 28. März, setzen Menschen auf der ganzen Welt ein sichtbares Zeichen für Klima- und ...
Am Samstag, 28. März, setzen Menschen auf der ganzen Welt ein sichtbares Zeichen für Klima- und Naturschutz(Bild: Ahmed Nasheed /Earth Hour - Maldives)
Porträt von Mark Perry
Porträt von Anna Kindlmann
Von Mark Perry und Anna Kindlmann

Als Zeichen des Klimaschutzes wird Ende März zum 20.Mal das Licht weltweit abgedreht. Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen unterstützt die Initiative und ruft zur Teilnahme auf. 

0 Kommentare

Wenn am 28. März um 20.30 Uhr rund um den Globus die Lichter ausgehen, wird es nicht einfach nur dunkel – es wird still. Still vor Wahrzeichen, still in Städten, still in Wohnzimmern. Die weltweite „Earth Hour“, organisiert vom WWF, findet heuer bereits zum 20. Mal statt. Was 2007 im australischen Sydney begann, ist heute eine der größten Umweltaktionen der Welt.

Millionen Menschen drehen für eine Stunde den Schalter um – ein symbolischer Akt, der mehr sagt als tausend Reden: Wir sind bereit, Verantwortung zu übernehmen.

Präsident warnt vor Rückwärtsgang
Unterstützung kommt auch aus der Hofburg. Bundespräsident Alexander Van der Bellen ruft zur Teilnahme auf und findet deutliche Worte: Klimaschutz sei zuletzt zu oft in den Hintergrund geraten, während politische Entscheidungsträger sogar „den Rückwärtsgang eingelegt“ hätten. Sein Appell: Nur gemeinsames Handeln könne verhindern, dass Klimaziele zur bloßen Illusion werden.

„Ein weltweiter Weckruf“
Für WWF-Österreich-Chefin Andrea Johanides ist die Aktion mehr als Symbolik. Sie nennt die Earth Hour einen „weltweiten Weckruf“ an die Politik. Die Klimakrise und der Verlust der Artenvielfalt gehörten zu den größten Bedrohungen unserer Zeit – für Sicherheit, Wohlstand und letztlich für das Leben selbst. Gerade in geopolitisch unruhigen Zeiten dürften Klima- und Naturschutz nicht zur Nebensache werden.

Warum diese Stunde zählt
Schon heute sind die Folgen der Erderhitzung spürbar: Extremwetter, Dürren, zerstörte Lebensräume. Jede weitere Erwärmung verschärft die Schäden – und verkleinert das Zeitfenster, gegenzusteuern. Weniger Energieverbrauch, mehr Naturschutz, nachhaltige Mobilität und erneuerbare Energie gelten als zentrale Hebel. Doch ohne gesellschaftlichen Druck bleiben viele Maßnahmen Theorie.

Bundespräsident Van der Bellen unterstützt die „Earth Hour“ des WWF
Bundespräsident Van der Bellen unterstützt die „Earth Hour“ des WWF(Bild: WWF)

Eine Stunde, die Hoffnung macht
Die Earth Hour fordert deshalb nicht nur Dunkelheit, sondern Aufmerksamkeit. Eine Stunde ohne grelles Licht, ohne Ablenkung – dafür mit Bewusstsein. Vielleicht beim Kerzenschein. Vielleicht beim Gespräch. Vielleicht beim Entschluss, etwas zu ändern.

Denn manchmal beginnt eine Bewegung genau so: mit einem Klick. Und mit der Erkenntnis, dass selbst eine einzige Stunde die Welt ein kleines Stück heller machen kann – auch wenn das Licht gerade aus ist.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Klima
05.03.2026 12:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Katrin (li.) und Agnieszka (re.) sind für unsere Gesellschaft systemrelevant.
Krone Plus Logo
Weltfrauentag
Im Portrait: Pflege-Heldinnen ganz persönlich!
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Der Pilot verlor die Kontrolle über den Flieger und krachte wohl ungebremst mit der Flugzeugnase ...
Trümmerfeld auf Acker
Pilot stürzt vor den Augen der Tochter in den Tod!
In einem Brief an die Stadt beschreibt Schulsprecher Viktor Branković die schlimmen Zustände auf ...
Offener Brief
„Gumpi“: Schüler werden mit Drogenspritzen gejagt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
448.216 mal gelesen
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
362.303 mal gelesen
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
279.238 mal gelesen
Hans-Jörg Steffl
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
2598 mal kommentiert
Hans-Jörg Steffl
Kolumnen
Wenn Herbert Kickl unser Bundeskanzler wäre …
2063 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
1963 mal kommentiert
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Mehr Klima
20 Jahre „Licht aus“
Wenn die Welt für eine Stunde den Atem anhält
Neue Studie enthüllt:
Anstieg des Meeresspiegels „massiv unterschätzt“
Neues Modell
So wollen Forscher Gewitter besser vorhersagen
El Niño bald zurück
Klimaphänomen könnte heuer für Rekordhitze sorgen
Krone Plus Logo
Hoffnung für Industrie
Grüner Wasserstoff: Globale Krisen als Motivation
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf