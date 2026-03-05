Wenn die Welt für eine Stunde den Atem anhält

Wenn am 28. März um 20.30 Uhr rund um den Globus die Lichter ausgehen, wird es nicht einfach nur dunkel – es wird still. Still vor Wahrzeichen, still in Städten, still in Wohnzimmern. Die weltweite „Earth Hour“, organisiert vom WWF, findet heuer bereits zum 20. Mal statt. Was 2007 im australischen Sydney begann, ist heute eine der größten Umweltaktionen der Welt.