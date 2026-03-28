Mega-Proteste in USA: Zehntausende auf den Straßen

Barometer für wichtige Wahl

Die Proteste finden zu einem brisanten Zeitpunkt statt und werden genau beobachtet. Im Herbst finden in den USA die wichtigen Zwischenwahlen statt, die Proteste werden als mögliche Barometer für die politische Stimmung im Land angesehen. Laut den „No Kings“-Organisatoren gibt es in den republikanisch dominierten Bundesstaaten diesmal mehr Proteste als bei den letzten Demonstrationen im Oktober – tendenziell sind auf den Protesten eher Anhänger der Demokraten.