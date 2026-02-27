Geheimer China-Plan mit Sprengkraft und Haken

Im November stehen die wichtigen Zwischenwahlen in den USA an, schon jetzt ist klar: Donald Trump will mit aller Macht einen Sieg der Republikaner erreichen. Dafür sind ihm und seinen Anhängern offenbar alle Mittel recht. In Trumps Umfeld ist jetzt ein Entwurf für eine Anordnung aufgetaucht, mit der der Präsident den nationalen Notstand ausrufen könnte – mit dramatischen Folgen für die Wahlen.