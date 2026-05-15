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„Schuf sich selbst“ – Österreich ehrt VALIE EXPORT

Kultur
15.05.2026 09:31
Die Künstlerin beim Gespräch mit der „Krone“ im Jahr 2023
Die Künstlerin beim Gespräch mit der „Krone“ im Jahr 2023(Bild: Reinhard Holl)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach dem Tod von VALIE EXPORT trauert auch die Spitzenpolitik um die  österreichische Kunst-Ikone. Bundespräsident Alexander Van der Bellen ehrte sie als „unbeugsame Vordenkerin“. Die Künstlerin war am Donnerstag im Alter von 85 Jahren verstorben.

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Österreich verliere „eine unbeugsame Vordenkerin und eine Ikone der Freiheit“, reagierte Bundespräsident Alexander Van der Bellen auf den Tod von VALIE EXPORT. Sie sei eine Künstlerin gewesen, „die sich selbst schuf“, schrieb das Staatsoberhaupt auf dem Kurznachrichtendienst Bluesky. „Aus Waltraud Lehner wurde VALIE EXPORT - ein Akt der Selbstermächtigung, der ihr gesamtes Werk vorwegnahm.“

„Unbequeme Fragen gestellt“
Sie sei eine Pionierin der Medien- und Performancekunst gewesen, die „unbequeme Fragen über Körper, Geschlecht und Macht“ gestellt habe, so Van der Bellen weiter. Als eine von wenigen Frauen in einer männlich dominierten Szene sei sie dort „die mutigste Stimme“ gewesen und habe „Generationen von Künstlerinnen und Künstler“ geprägt.

Kulturminister Andreas Babler (SPÖ) ehrte VALIE EXPORT als „großartige Künstlerin, Filmemacher und Feministin“. Ihr Schaffen, das provoziert, bewegt und Generationen begeister und geprägt habe, werde „stets in Erinnerung bleiben“, schrieb Babler auf Bluesky.

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„Grenzen überschritten“
Der Tod der 1940 in Linz als Waltraud Lehner geborenen Ausnahmekünstlerin macht auch in Oberösterreich betroffen. „Mit VALIE EXPORT verliert Oberösterreich eine außergewöhnliche Künstlerpersönlichkeit von internationalem Rang“, betonte der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP). „Sie hat mit ihren Arbeiten Grenzen überschritten, Debatten ausgelöst und die Medien- und Performancekunst weltweit geprägt. Ihr Wirken war mutig, visionär und seiner Zeit oft weit voraus.“

VALIE EXPORT habe Kunst als gesellschaftlichen Diskurs verstanden. „Sie war eine kompromisslose Stimme für künstlerische Freiheit und hat Generationen von Künstlerinnen und Künstlern inspiriert“, so Stelzer weiter. 2020 wurde der Künstlerin das „Verdienstkreuz des Landes Oberösterreich für Kunst und Kultur“ verliehen – damals als erster Frau.

Eine der aufsehenerregendsten Aktionen war „Aus der Mappe der Hundigkeit“ im Jahr 1968. VALIE ...
Eine der aufsehenerregendsten Aktionen war „Aus der Mappe der Hundigkeit“ im Jahr 1968. VALIE EXPORT führte dabei Künstlerkollege Peter Weibel an der Leine durch die Wiener Innenstadt spazieren.(Bild: Valie Export/Josef Tandl)

Die Kunst-Ikone lebte in Wien und starb dort am Donnerstag kurz vor ihrem 86. Geburtstag, den sie am 17. Mai gefeiert hätte. „Mit dem Tod von VALIE EXPORT verliert ganz Österreich eine radikale Pionierin der österreichischen Kunst und eine Künstlerin von internationaler Bedeutung“, reagierte Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ). Wien gedenkt einer Künstlerin, die mutig und unbeirrbar die Grenzen zwischen Kunst, Öffentlichkeit und Politik ausgelotet hat“, so Ludwig weiter. Mit ihrem Ableben gehe eine der politischsten Stimmen der österreichischen Kunstlandschaft verloren. „Ihr Werk aber wird uns weiter herausfordern.“

ORF ändert Programm
Zum Tod der weltbekannten Künstlerin ändert der ORF sein Programm. In ORF 2 ist am Sonntag um 23.05 Uhr die Dokumentation „VALIE EXPORT – Ikone und Rebellin“ aus dem Jahr 2015 zu sehen. Um 23.50 Uhr folgt EXPORTs Regie-Arbeit „Die Praxis der Liebe“, ein Politthriller aus dem Jahr 1984. Ö1 wiederholt am Sonntag 14.05 Uhr die „Menschenbilder“-Ausgabe „Eine vielstimmige Frau – VALIE EXPORT“ von 1996.

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