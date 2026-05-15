„Schuf sich selbst“ – Österreich ehrt VALIE EXPORT

Die Kunst-Ikone lebte in Wien und starb dort am Donnerstag kurz vor ihrem 86. Geburtstag, den sie am 17. Mai gefeiert hätte. „Mit dem Tod von VALIE EXPORT verliert ganz Österreich eine radikale Pionierin der österreichischen Kunst und eine Künstlerin von internationaler Bedeutung“, reagierte Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ). Wien gedenkt einer Künstlerin, die mutig und unbeirrbar die Grenzen zwischen Kunst, Öffentlichkeit und Politik ausgelotet hat“, so Ludwig weiter. Mit ihrem Ableben gehe eine der politischsten Stimmen der österreichischen Kunstlandschaft verloren. „Ihr Werk aber wird uns weiter herausfordern.“