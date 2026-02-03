Er spricht offen aus, wie er Wähler betrügen will

Seine ehemalige persönliche Anwältin, Pam Bondi, ist mittlerweile Chefin der eigentlich unabhängigen Behörde. Trump hat ihr bereits im September eine Direktnachricht geschickt – und diese dann versehentlich auf Truth Social gepostet –, in der er sie dazu aufforderte, seine politischen Feinde aggressiver zu bekämpfen.

Unter „politischen Feinden“ versteht Trump all jene, die ihn ablehnen: Statt sich auf den Schutz von Bürgerrechten bei Wahlen zu konzentrieren, liegt innerhalb des Ministeriums nun ein Fokus darauf, die Bundesstaaten bei der „Säuberung“ von Wählerlisten zu unterstützen – ein Vorgehen, das Kritiker als Versuch sehen, unliebsame Wählergruppen auszuschließen.