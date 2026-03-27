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„No Kings“-Proteste gegen Donald Trump am Samstag

Wien
27.03.2026 23:03
Eine Frau hält ein „No Kings“-Schild bei einer Pro-Demokratie-Demo vor dem Anwesen des ...
Eine Frau hält ein „No Kings“-Schild bei einer Pro-Demokratie-Demo vor dem Anwesen des US-Präsidenten in Mar-a-Lago, Florida.(Bild: AP/Rebecca Blackwell)
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Von krone.at

Am Samstag finden unter dem Motto „No Kings“, – „Keine Könige“ Demonstrationen gegen die Politik US-Präsident Trumps und den Abbau der Demokratie statt. Auch in Wien ist eine Kundgebung am Karlsplatz geplant.

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In vielen US-Städten sowie anderen Orten auf der ganzen Welt rufen Gegner der Politik von Präsident Donald Trump an diesem Samstag zu Protesten auf. Unter dem Motto „No Kings“ – zu Deutsch: „Keine Könige“ – sollen Demonstrationen in einer Vielzahl von US-Großstädten stattfinden.

Dem Aufruf im Oktober 2025 folgten nach Angaben der Veranstalter mehr als sieben Millionen Amerikaner in allen 50 US-Bundesstaaten. Auch in Wien ist eine Kundgebung in Solidarität mit den Protesten in den USA und weltweit geplant.

Lesen Sie auch:
„Er ist eine Schande“
„No Kings“: Millionen marschierten gegen Trump
19.10.2025

Der feministische Women‘s March (Protestmarsch für Frauen- und Menschenrechte) will sich der „No Kings“-Bewegung am Samstag anschließen. Demonstrantinnen sind dazu aufgerufen, grüne Kleidung zu tragen. Die Veranstaltung setzt sich gegen Sexismus, sexistische Ausbeutung und Unterdrückung ein.

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