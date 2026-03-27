„No Kings“-Proteste gegen Donald Trump am Samstag

Am Samstag finden unter dem Motto „No Kings“, – „Keine Könige“ Demonstrationen gegen die Politik US-Präsident Trumps und den Abbau der Demokratie statt. Auch in Wien ist eine Kundgebung am Karlsplatz geplant.
In vielen US-Städten sowie anderen Orten auf der ganzen Welt rufen Gegner der Politik von Präsident Donald Trump an diesem Samstag zu Protesten auf. Unter dem Motto „No Kings“ – zu Deutsch: „Keine Könige“ – sollen Demonstrationen in einer Vielzahl von US-Großstädten stattfinden.
Dem Aufruf im Oktober 2025 folgten nach Angaben der Veranstalter mehr als sieben Millionen Amerikaner in allen 50 US-Bundesstaaten. Auch in Wien ist eine Kundgebung in Solidarität mit den Protesten in den USA und weltweit geplant.
Der feministische Women‘s March (Protestmarsch für Frauen- und Menschenrechte) will sich der „No Kings“-Bewegung am Samstag anschließen. Demonstrantinnen sind dazu aufgerufen, grüne Kleidung zu tragen. Die Veranstaltung setzt sich gegen Sexismus, sexistische Ausbeutung und Unterdrückung ein.
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