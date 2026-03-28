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Dad Unconscious

How 13-year-old Matthias Became a Hero

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28.03.2026 19:00
Dad is rightly proud of his son Matthias, who reacted correctly and stopped the car.
Dad is rightly proud of his son Matthias, who reacted correctly and stopped the car.(Bild: FOTOKERSCHI.AT/Kerschbaummayr Werner)
Porträt von Gerald Schwab
Von Gerald Schwab

After his father Christoph (37) lost consciousness at the wheel of his car due to a medical emergency, his son Matthias reacted perfectly. He grabbed the steering wheel and pulled the handbrake. The two tell their story in the “Krone.”

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On Friday evening, Christoph and Matthias T. set off from Garsten in Upper Austria to go out to dinner together in Steyr. The father was pulling into a parking lot when everything happened very quickly.

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