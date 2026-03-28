Dad Unconscious
How 13-year-old Matthias Became a Hero
After his father Christoph (37) lost consciousness at the wheel of his car due to a medical emergency, his son Matthias reacted perfectly. He grabbed the steering wheel and pulled the handbrake. The two tell their story in the “Krone.”
On Friday evening, Christoph and Matthias T. set off from Garsten in Upper Austria to go out to dinner together in Steyr. The father was pulling into a parking lot when everything happened very quickly.
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