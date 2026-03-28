Ein „NO“ zu Trumps radikaler Zuwandererpolitik

In der internationalen Opernszene und als Spezialist für Neue Musik ist er längst ein Begriff: Maxime Pascal (40) dirigiert in Paris, an der Scala, der Berliner Staatsoper, in Londons Royal Festival Hall. Ab Herbst ist er Hauptdirigent der Deutschen Oper Berlin. Bei den Salzburger Festspielen begeisterte er mit Martinůs „Griechischer Passion“ und Eötvös’ „Drei Schwestern“, in Wien mit Alban Bergs „Lulu“ bei den Festwochen.