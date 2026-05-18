So poetisch und so skurril kann das Sterben sein

Mit der internationalen Koproduktion „Tanzende Idioten“ ist der deutsche Regisseur Thorsten Lensing erstmals bei den Wiener Festwochen zu Gast. Seine starken Bilder und die herausragenden Schauspieler wurden am Sonntag im Akademietheater ausgiebig gefeiert.
Hat man den eigenen Tod vor Augen, verändert das die Perspektive auf das Leben. Wichtigkeiten werden unbedeutend, Kleinigkeiten zu philosophischen Grundsatzfragen. Das Tragische und das Komische erweisen sich dabei oft als seltsames Geschwisterpaar. Der deutsche Regisseur Thorsten Lensing setzt sich für „Tanzende Idioten“ mit dem Sterben auseinander – zutiefst poetisch, höchst philosophisch und urkomisch.
Aus drei Texten des 2017 verstorbenen US-Autors Denis Johnson hat er mit einfachen Mitteln eine Szenenabfolge gebaut – und setzt mit seinen Bildern auf die Kraft der Fantasie. Das Aufbauen einer Bretterwand wird zum unermüdlichen Symbol des Sich-Aufbäumens gegen das unweigerlich nahende Ende, ein Gabelstapler wird zur Mondrakete, ein Plexiglas-Kobel dient als Sauna, die das Feuer des Lebens zurückbringen soll.
Schauspielerische Meisterleistung
Auf dem Gabelstapler wird auch die schwer kranke Goldie (durchscheinend und kraftvoll: Ursina Lardi) durch das Stück gefahren. Sie steht vor dem Ende ihres jungen Lebens. Begleitet wird sie von ihrem liebesbedürftigen Kater Apollo. Mit welcher Detailgenauigkeit Sebastian Blomberg diesen tierischen Gefährten spielt, ist eine Meisterleistung. Da stimmt jeder Blick, jede Geste und jede kleinste Regung.
Die einzelnen Szenen sind wie Schlaglichter auf die letzten gemeinsamen Stunden der Sterbenden mit ihrem Kater – da wird der Kraftakt gezeigt, mit dem Goldie ihr Haus umbaut, um nicht zum Stillstand zu kommen. Da gibt es den Versuch einer Aussöhnung mit dem Vater, der wenig Interesse am Schicksal der Tochter zeigt, sondern unbekümmert mit der neuen Flamme sein Doppelkanu fürs Trockentraining im Wohnzimmer aufbaut. Eine Unbedarftheit, die sonst der Jugend vorbehalten ist.
Mit Leichtigkeit große Fragen verhandelt
Oder eine Traum-Sequenz, in der Goldie mit der Apollo-Mission zum Mond reist und ihr Kater (der zu Neil Armstrong mutiert ist) in einer absurden Szene merkt, dass er die Kamera zerstört hat.
Am Ende bleibt Kater Apollo allein zurück. Sein Trotz und sein Unverständnis für diese tiefe Einsamkeit, in die plötzlich gestoßen ist, bilden den berührenden Abschluss eines Abends, der mit starken Bildern federleicht und doch existenziell die großen Fragen von Leben, Lieben und Sterben verhandelt.
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