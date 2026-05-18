So poetisch und so skurril kann das Sterben sein

Hat man den eigenen Tod vor Augen, verändert das die Perspektive auf das Leben. Wichtigkeiten werden unbedeutend, Kleinigkeiten zu philosophischen Grundsatzfragen. Das Tragische und das Komische erweisen sich dabei oft als seltsames Geschwisterpaar. Der deutsche Regisseur Thorsten Lensing setzt sich für „Tanzende Idioten“ mit dem Sterben auseinander – zutiefst poetisch, höchst philosophisch und urkomisch.

Aus drei Texten des 2017 verstorbenen US-Autors Denis Johnson hat er mit einfachen Mitteln eine Szenenabfolge gebaut – und setzt mit seinen Bildern auf die Kraft der Fantasie. Das Aufbauen einer Bretterwand wird zum unermüdlichen Symbol des Sich-Aufbäumens gegen das unweigerlich nahende Ende, ein Gabelstapler wird zur Mondrakete, ein Plexiglas-Kobel dient als Sauna, die das Feuer des Lebens zurückbringen soll.