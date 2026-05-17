Drehbuchautorin: „Kaputt machen ist einfach“

Was lieben Sie an Oberösterreich und was nicht?

Die Landschaft ist die schönste der Welt. Ich bin selten glücklicher, als wenn ich nach einer durchschriebenen Nacht noch einen Morgenspaziergang mache und der Nebel über der Donau liegt, über den grünen Hügeln rundherum. Was mich immer irritiert: Die Lokalpolitik scheint oft den Wert dieser uralten Kulturlandschaft zu vergessen. Sie ist schützenswert! Ich wünsche mir, dass für die nächsten Generationen auch noch was überbleibt.