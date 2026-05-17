„The Day Before“: Mitten drin im Klangerlebnis

Ob sich hier eine Gruppe auf den nahenden Krieg einstimmt oder wütend dagegen antanzt, ist in der Collage-artigen Dramaturgie nicht immer klar. Doch nach 70 Minuten des Staunens mitten in diesen packenden auf- und abschwellenden Klangwelten kippt die brodelnd düstere Stimmung. Mit der kollektiv gesungenen Flowerpower-Anti-Kriegshymne „Let The Sunshine In“ werden die Besucher zum Finale trommelnd in die große Vorhalle begleitet, wo der Abend wieder tanzend endet. Auch wenn dieser Optimismus etwas unverhofft kommt und auch eine Form der Weltflucht in sich trägt – gute Laune verbreitet er allemal.