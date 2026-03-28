„Piraten von Penzance“ erobern Wien im Sturm

Spymonkey sind nach dem Erfolg ihres „Orpheus in der Unterwelt“ zurück an der Volksoper und sorgen nun mit dem Gilbert & Sullivan-Klassiker erneut für allerbeste Humor- und Lachtherapie. Nicht nur die Rahmenhandlung benutzen die beiden Briten für humoristische Parodien auf den Opernbetrieb, auch die Liebesgeschichte des Piratenlehrlings Frederic (Timothy Fallon mit einer gekonnt schmelzigen Tenor-Persiflage) und der Majorstochter Mabel (als vokal akrobatischer koketter Trotzkopf: Nicole Chévalier) erzählen sie mit Augenzwinkern und Selbstironie. Auch die weiteren Rollen haben liebevoll erzählte witzige Momente: Katja Ledoux als großherziger Piratenkönig, Katharina Pizzera als zugeknöpfte Assistentin und freizügiger Piraten-Leutnant oder Johanna Arrouas als köstlich schweizerische Nanny.