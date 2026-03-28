Zwei-Sterne-Koch: „Den Plunder haben wir nicht“

Gerhard Fuchs ist der einzige Zwei-Sterne-Koch der Steiermark. Gemeinsam mit seinem kongenialen Partner Erich Zach machte er die Weinbank in Ehrenhausen zur kulinarischen Top-Adresse: „Wir sind so, wie wir sind, und werden auch sicher nichts ändern.“
Vier Hauben und 18,5 von 20 möglichen Punkten bei Gault&Millau, vier Gabeln und beeindruckende 99 von 100 Punkten bei Falstaff – und jetzt wird die Eingangstür zur Weinbank in Ehrenhausen auch noch von zwei Michelin-Sternen geschmückt. Gerhard Fuchs setzt damit zweifellos neue Maßstäbe am Herd – und führt so auch die beeindruckende steirische Phalanx an Sterne-Köchen (siehe Grafik unten) an.
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