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Steiermarks Nummer 1

Zwei-Sterne-Koch: „Den Plunder haben wir nicht“

Steiermark
28.03.2026 19:30
Im „Fuchs-Bau“ ist der Ausnahmekoch in seinem Element.
Im „Fuchs-Bau“ ist der Ausnahmekoch in seinem Element.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Marcus Stoimaier
Von Marcus Stoimaier

Gerhard Fuchs ist der einzige Zwei-Sterne-Koch der Steiermark. Gemeinsam mit seinem kongenialen Partner Erich Zach machte er die Weinbank in Ehrenhausen zur kulinarischen Top-Adresse: „Wir sind so, wie wir sind, und werden auch sicher nichts ändern.“

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Vier Hauben und 18,5 von 20 möglichen Punkten bei Gault&Millau, vier Gabeln und beeindruckende 99 von 100 Punkten bei Falstaff – und jetzt wird die Eingangstür zur Weinbank in Ehrenhausen auch noch von zwei Michelin-Sternen geschmückt. Gerhard Fuchs setzt damit zweifellos neue Maßstäbe am Herd – und führt so auch die beeindruckende steirische Phalanx an Sterne-Köchen (siehe Grafik unten) an.

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