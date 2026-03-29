Doskozil: „Polizeireform ist ein Belastungspaket“

Zahlreiche Kritikpunkte

Besonders kritisch sieht der Landeschef die Ausweitung von Wochenenddiensten. Dies als familienfreundlich zu bezeichnen, sei realitätsfern. Ebenso seien die drohenden Einkommensverluste nicht akzeptabel. Deutliche Worte findet Doskozil zur Einschränkung der 24-Stunden-Dienste, die mit längeren Erholungsphasen einhergehen. „Gerade im Exekutivdienst sind längere, zusammenhängende Ruhephasen entscheidend für Erholung und Einsatzfähigkeit“, so der Landeshauptmann. Kritisch bewertet er außerdem das geplante Modell eines „Überstundenpools“. Ein System, das darauf setze, dass sich Beamte freiwillig für zusätzliche Belastungen melden müssen, zeige vor allem, dass es an einer nachhaltigen Personalplanung fehlen würde.