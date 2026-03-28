Raiffeisen übernimmt Garanti-Bank in Rumänien

Erste bedeutende Übernahme für RBI seit vielen Jahren

Für die RBI ist es die erste bedeutende Übernahme seit vielen Jahren. Nach der starken Fokussierung auf das wegen des Ukraine-Kriegs umstrittene und schwer verkäufliche Russland-Geschäft rückt damit wieder das Wachstum in den Kernmärkten in den Mittelpunkt. Um den Weg für die Transaktion zu ebnen, wurden Insidern zufolge im Vorfeld bei einem Treffen mit dem rumänischen Notenbankgouverneur Mugur Isarescu frühere Verwerfungen ausgeräumt, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. RBI-Chef Strobl hatte bereits auf der Bilanzpressekonferenz Ende Jänner betont, die Bank sei offen für Zukäufe.