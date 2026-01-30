RBI steigert Gewinn auf über 1,4 Milliarden Euro

Russland-Geschäft wird weiter abgebaut

Weiterhin ist die RBI in Russland tätig. Der Konzern will sein Geschäft dort aufgeben, was aber mit Hürden verbunden ist. Denn Moskau muss einem Verkauf zustimmen, zudem läuft ein Rechtsstreit. Das Geschäft in Russland wird weiter abgebaut. Seit Kriegsbeginn im Februar 2022 sei das Kreditvolumen der Raiffeisenbank Russland um 60 Prozent gesunken, so der Konzern. Auch die Kundeneinlagen seien in den fast vier Jahren erheblich zurückgegangen – ein Minus von 40 Prozent. Grund dafür seien „entschiedene Maßnahmen“, so zahlt man russischen Kunden etwa keine Zinsen auf Einlagen mehr aus. Alle Vorgaben zur Geschäftsreduktion seien 2025 erfüllt worden, betonte die RBI in ihrer Aussendung. Unterm Strich schrieb die Bank in Russland einen Verlust von 86 Mio. Euro.