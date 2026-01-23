Bizarre KI-Desinformation zielt auf Raiffeisen ab

Thema sorgfältig ausgewählt

Schon in der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass Propaganda, hinter der das russische Regime steckt, präzise solche Themen aufgreift, die in den Zielländern kontrovers diskutiert werden und Emotionen anstoßen. Das ist auch hier der Fall: Österreich hängen sehr am Bargeld und seit langem gibt es Ängste und Verschwörungsmythen in Österreich, dass das Bargeld knapp oder gar abgeschafft werden könnte – obwohl es durch EU-Recht eindeutig als Zahlungsmittel geschützt ist.