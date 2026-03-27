Großbank UBS hat Maxwell bei Versteck geholfen

Grundsätzlich sind Banken in den USA verpflichtet, verdächtige Transaktionen innerhalb von 30 Tagen an das Finanzministerium zu melden. Aus den Dokumenten geht hervor, dass die UBS nach Maxwells Verhaftung Verdachtsmeldungen für Überweisungen im Wert von mehr als 18 Millionen Dollar einreichte. „Das Muster, das wir bei unseren Ermittlungen zu Epstein und vielen anderen wohlhabenden Kriminellen gesehen haben, ist, dass die Banken wegsehen, weil sie wissen, dass extrem reiche Kunden jederzeit ihre Koffer packen und ihr Geld zur Konkurrenz auf der anderen Straßenseite bringen können“, kritisierte US-Senator Ron Wyden.