Epstein-Komplizin packte über „100 Personen“ aus

Trump schließt Begnadigung Maxwells nicht aus

Der Verteidiger beklagte auch, dass ihre Mandantin in dem Missbrauchsring, den Epstein betrieben haben soll, lediglich ein Sündenbock sei. Die enorme Kooperationsbereitschaft hat damit zu tun, dass Maxwell um eine Begnadigung kämpft. Trump schließt diese Option auch weiterhin nicht aus. Er sei als Präsident dazu befugt, bisher habe ihn aber niemand deswegen angesprochen, erklärte er am Montag am Rande eines Treffens mit dem britischen Premier Keir Starmer in Schottland. In den Nachrichten werde über das Thema berichtet, „aber im Moment wäre es unangemessen, darüber zu sprechen“, sagte Trump. Ähnlich hatte er sich bereits zuvor geäußert.