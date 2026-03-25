Epstein-Opfer: „Denke, die Angst hat ihn erregt“

Die ersten Anzeigen gegen Epstein waren bereits 1996 erfolgt. Zunächst kam es aber nicht zu Ermittlungen. Im März 2005 erstattete dann eine Frau Anzeige bei der Polizei im US-Bundesstaat Florida, weil ihre 14-jährige Stieftochter von einer älteren Jugendlichen in Epsteins Villa gebracht worden sei. Dort sollte sie sich ausziehen und Epstein massieren. Verdeckte Ermittlungen folgten. Das FBI gab bekannt, dass der Investmentbanker mehrere Mädchen dafür bezahlt hatte, sexuelle Handlungen mit ihm vorzunehmen. Er reichte die Missbrauchsopfer auch weiter und hatte mehrere Komplizinnen und Komplizen.