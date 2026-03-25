Missbrauchsskandal
Epstein-Opfer: „Denke, die Angst hat ihn erregt“
In einem Interview mit dem britischen Sender BBC haben fünf Frauen über den sexuellen Missbrauch durch Jeffrey Epstein berichtet. „Ihm gefiel die Angst in unseren Augen“, sagte eine der Betroffenen. „Ich glaube, es gefiel ihm, wie erstarrt und verängstigt wir waren und nicht wussten, was wir tun sollten.“
„Und ich denke, das hat ihn erregt“, sagte die Betroffene in der Sendung „Newsnight“ weiter, aus der die Rundfunkanstalt BBC im Voraus erste Ausschnitte veröffentlichte. Der 2019 in Untersuchungshaft gestorbene US-Multimillionär Epstein hatte jahrelang einen Missbrauchsring mit einer hohen Zahl an Opfern betrieben und beste Kontakte in die High Society unterhalten.
In dem BBC-Interview berichteten die Frauen jetzt unter anderem von den Momenten, in denen sie Epstein kennengelernt haben. Sie zeigten Fotos von sich, die in dieser Zeit entstanden sein sollen. „Ich lächle nicht mehr auf die gleiche Weise“, sagt eine der Frauen über ihr 18-jähriges Ich. „Ich habe mein Leben genossen, und ich hatte keine Ahnung, was mir bevorstand.“
An die offizielle Version, laut der sich der Sexualstraftäter in seiner Zelle im Alter von 66 Jahren das Leben genommen hat, glauben die Betroffenen nicht. „Wer immer ihn getötet hat, hat ihn zum Schweigen gebracht“, sagte eine der Frauen. „Er wusste, dass er davonkommt“, meinte eine andere.
Die ersten Anzeigen gegen Epstein waren bereits 1996 erfolgt. Zunächst kam es aber nicht zu Ermittlungen. Im März 2005 erstattete dann eine Frau Anzeige bei der Polizei im US-Bundesstaat Florida, weil ihre 14-jährige Stieftochter von einer älteren Jugendlichen in Epsteins Villa gebracht worden sei. Dort sollte sie sich ausziehen und Epstein massieren. Verdeckte Ermittlungen folgten. Das FBI gab bekannt, dass der Investmentbanker mehrere Mädchen dafür bezahlt hatte, sexuelle Handlungen mit ihm vorzunehmen. Er reichte die Missbrauchsopfer auch weiter und hatte mehrere Komplizinnen und Komplizen.
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