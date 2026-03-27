Planned Takeover
Why MediaMarkt is threatening to pull out of Austria
The Chinese online retailer is planning a multi-billion-euro takeover of MediaMarkt’s parent company, Ceconomy. But Austria is standing in the way. If the takeover continues to stall, the last option would be a withdrawal from Austria, leaving MediaMarkt’s future uncertain.
The Chinese online giant JD.com is planning a major expansion in Europe. The company therefore intends to acquire an 85 percent stake in Ceconomy—the parent company of the local electronics market leader MediaMarkt—in a deal worth billions, in partnership with other investors. JD.com is one of the largest internet companies in the world, with annual revenue of $153 billion.
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