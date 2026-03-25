Wie steigende Spritpreise die Teuerung anheizen

Der Transportunternehmer Günther Reder erwartet wegen der explodierenden Treibstoffpreise für seinen Betrieb heuer Mehrkosten von drei Millionen Euro. Die dadurch steigenden Transportkosten werden letztlich viele Waren wie Lebensmittel an der Supermarktkasse verteuern, fürchtet nicht nur der Unternehmer selbst.
Die Preise für Benzin und Diesel steigen, aber die Tarife für Taxifahrten bleiben gleich – eine „Katastrophe“ für die Taxiunternehmen, warnt, wie berichtet, Oberösterreichs Branchensprecher. Auch die heimischen Transporteure – sie liefern Waren wie Lebensmittel oder Baumaterialien mit Lkw von A nach B – sind von den Spritpreisen abhängig. Zwar können sie die gestiegenen Kosten, anders als die Taxifahrer, an ihre Kunden weitergeben. Doch genau das sei ebenfalls ein Problem.
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