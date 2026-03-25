Wie steigende Spritpreise die Teuerung anheizen

Die Preise für Benzin und Diesel steigen, aber die Tarife für Taxifahrten bleiben gleich – eine „Katastrophe“ für die Taxiunternehmen, warnt, wie berichtet, Oberösterreichs Branchensprecher. Auch die heimischen Transporteure – sie liefern Waren wie Lebensmittel oder Baumaterialien mit Lkw von A nach B – sind von den Spritpreisen abhängig. Zwar können sie die gestiegenen Kosten, anders als die Taxifahrer, an ihre Kunden weitergeben. Doch genau das sei ebenfalls ein Problem.