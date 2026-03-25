Spritpreisbremse passierte auch den Nationalrat

Der Ressortchef unterstrich, dass die Regierung das tue, was leistbar sei. Man bleibe trotz der Maßnahmen bei der Budgetsanierung „voll auf Kurs“, versicherte Marterbauer. Dass man überhaupt eingreift, begründete er damit, dass in solchen Krisen immer die großen Energie-Konzerne am stärksten profitierten, während die Armen und die Mittelschicht am meisten leiden würden. Hattmannsdorfer nannte als Ziel, den Standort mit so wenig Schaden wie möglich durch die Krise zu bekommen.