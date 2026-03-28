KAC-Kapitän Unterweger lässt keine Ausreden gelten

Während bei Graz, Fehervar, Pustertal und Laibach die Play-off-Bärte weiter sprießen und die Vorfreude aufs morgen startende Halbfinale riesig ist, herrscht in Klagenfurt großer Frust. Im Laufe der gesamten Saison hatte der KAC nie dreimal in Folge verloren – um dann im Viertelfinale gegen die Ungarn eine 2:1-Serienführung zu vergeigen und mit 2:4 abzubeißen.