Ein Bundesland sucht sein schönstes Dirndl

Wie geht es weiter? „Wir haben das Lizenzverfahren bereits geregelt: Jede Maßschneiderei wird auf den Dirndlschnitt zugreifen können“, verrät Weissengruber. Das ist auch beim Anzug so. Aber wie nachgefragt ist der „Oberösterreicher“? „Schon sehr gut. Mehrere Firmen produzieren ihn auf Bestellung, darunter auch das Heimatwerk. Wir haben keine Zahlen, aber gute Rückmeldungen.“