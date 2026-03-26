Giganten der Literatur und große Open Airs

Tanz und Ekstase unter dem Sternenhimmel

Der Toscanapark wird aber auch zur Bühne für Tanz und Ekstase: Den Auftakt macht „Jedermann“ Philipp Hochmair mit seiner Performance „Hochmair, wo bist du?“ am 30. Juli; Parov Stelar taucht am 1. August den Toscanapark in Elektroswing. Bereits ab 18. Juni bis 16. August wird er im Kammerhofmuseum Gmunden seine Gemälde zeigen. „Ein Konzert und eine Ausstellung zur gleichen Zeit – das ist für mich eine Premiere. Beide Schwingungen zu präsentieren ist einzigartig!“