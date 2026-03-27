Naschenweng kommt als Ersatz für Seiler & Speer

Schnallt Euch an, die „Alpenbarbie“ kommt nach Oberösterreich! Schlagerstar Melissa Naschenweng übernimmt den ersten Tag bei „Gmunden rockt“. Der war nach dem Rückzug von Seiler & Speer frei geworden.
Der Schock war groß: Nach Vorwürfen gegen Christopher Seiler haben Seiler & Speer Auftritte verschoben, auch ihr geplantes Konzert in Gmunden, wir berichteten. Aber der Rückzug macht das Wunder möglich: Melissa Naschenweng kommt nach Oberösterreich!
Die Freude beim Veranstalter floro ist riesengroß, denn Naschenweng wird am Donnerstag, 21. Mai, bei „Gmunden rockt“ für Adrenalin-Wellen sorgen. Mit ihrer pinken Power, der legendären Harmonika und einer Energie, die Tausende Fans elektrisiert, wird die Powerfrau aus dem Kärntner Lesachtal erstmals vor der Traunsee-Kulisse auftreten. Und das gleich am ersten Tag vom viertägigen „Gmunden rockt“, das die „Krone“ präsentiert.
Traunsee-Kulisse ist Magnet
Die Verpflichtung der Kärntner Ausnahmekünstlerin war alles andere als selbstverständlich. „Wir haben in den letzten Tagen rund 50 Acts kontaktiert und mussten viele Absagen hinnehmen. Dabei spielen Themen wie Gebietsschutz, Tour-Routing, Verfügbarkeiten oder Konkurrenzsituationen eine große Rolle“, erklärt Robert Zauner von floro. „Umso glücklicher sind wir, dass es uns gelungen ist, Melissa Naschenweng mit ihrer Band nach Gmunden zu holen.“
Auch Florian Werner, ebenfalls floro, betont die Herausforderung hinter der kurzfristigen Umsetzung: „Wir gehen hier volles Risiko ein. Uns bleiben nur knapp zwei Monate für den Ticketverkauf. Jetzt hoffen wir auf die Unterstützung unserer treuen ’Gmunden rockt’-Fans und freuen uns auf einen vollen Rathausplatz.“
Weitere Konzerttage: Gris um Tickets
Mit aktuellen Hits und Dauerbrennern wie „Wenn I den Teufel brauch“ oder „Ich steh auf Bergbauernbuam“ und natürlich mit ihrem Album „Alpenbarbie“ im Gepäck, darf man sich auf ein Live-Erlebnis freuen, das man nicht einfach besucht, sondern durch und durch miterlebt – und nie mehr vergisst. Naschenwengs Konzert ist der erste Streich von einem hochkarätigen „Gmunden rockt“, für das die Tickets zur Neige gehen.
Es folgen folkshilfe (Freitag, 22. Mai), Josh. Rian (Samstag, 23. Mai) und Sportfreunde Stiller (Sonntag, 24. Mai).
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