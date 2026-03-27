Naschenweng kommt als Ersatz für Seiler & Speer

Weitere Konzerttage: Gris um Tickets

Mit aktuellen Hits und Dauerbrennern wie „Wenn I den Teufel brauch“ oder „Ich steh auf Bergbauernbuam“ und natürlich mit ihrem Album „Alpenbarbie“ im Gepäck, darf man sich auf ein Live-Erlebnis freuen, das man nicht einfach besucht, sondern durch und durch miterlebt – und nie mehr vergisst. Naschenwengs Konzert ist der erste Streich von einem hochkarätigen „Gmunden rockt“, für das die Tickets zur Neige gehen.