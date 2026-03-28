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Tribüne Linz: Verbleib ist weiterhin in Schwebe

Oberösterreich
28.03.2026 16:00
„Hausherr“ Rudi Mühllehner tritt als Sänger „Raul“ auf
„Hausherr“ Rudi Mühllehner tritt als Sänger „Raul“ auf(Bild: C.B. Schneider)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

In der Tribüne Linz – seit 2013 eine etablierte Off-Bühne – läuft der Betrieb wie gewohnt weiter, obwohl derzeit der Verlust der Location droht, wir berichteten darüber. Man stellte jetzt den Spielplan für die nächsten drei Monate vor. Eine Hommage an Ingeborg Bachmann macht den Anfang.

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Bereits Anfang des Jahres hieß es von Theaterleiterin Cornelia Metschitzer: „Wir sind gekündigt worden.“ Das Gebäude, in dem sich die Tribüne Linz befindet, soll verkauft werden. „Laut Vermieter sollen wir die Räumlichkeiten in der Linzer Eisenhandstraße bis Ende Juni 2026 räumen.“ Fristgerecht wurde beim Bezirksgericht Linz Einspruch erhoben.

Am 16. März fand eine fast vierstündige Verhandlung statt. Dabei ging es ausschließlich um die Frage, ob der unbefristete Vertrag als Miet- oder Pachtvertrag gilt. „Der Richter muss nun entscheiden. Ein Mietvertrag würde uns durch das Mietrechtsgesetz vor der Kündigung schützen“, heißt es aus dem Theater. Ein angestrebter Vergleich sei scheitert. Nun warte man auf das schriftliche Urteil.

Lisa Kröll und Jakob Griesser in „Brief einer Unbekannten“
Lisa Kröll und Jakob Griesser in „Brief einer Unbekannten“(Bild: Reinhard Winkler)
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Neue Produktionen und Gastspiele
Alle Aktivitäten der Tribüne Linz finden weiterhin uneingeschränkt statt. Bereits am 7. April hat „Alle Zeit, gestundet“, ein Stück von Corinna Antelmann – eine Autorin, die in Ottensheim lebt – die Uraufführung. Im Hintergrund steht eine Auseinandersetzung mit Leben und Werk von Ingeborg Bachmann, die heuer ihren 100. Geburtstag gefeiert hätte.

Gelungene Eigenproduktionen wie u.a. „Brief einer Unbekannten“ oder „Malala“ stehen weiterhin am Spielplan der Tribüne und es gibt Gastspiele. Am 10. Juni greift Mühllehner als „Raul“ zur Gitarre und er gibt ein Solidaritätskonzert für die Tribüne Linz.

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