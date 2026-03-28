Tribüne Linz: Verbleib ist weiterhin in Schwebe

In der Tribüne Linz – seit 2013 eine etablierte Off-Bühne – läuft der Betrieb wie gewohnt weiter, obwohl derzeit der Verlust der Location droht, wir berichteten darüber. Man stellte jetzt den Spielplan für die nächsten drei Monate vor. Eine Hommage an Ingeborg Bachmann macht den Anfang.
Bereits Anfang des Jahres hieß es von Theaterleiterin Cornelia Metschitzer: „Wir sind gekündigt worden.“ Das Gebäude, in dem sich die Tribüne Linz befindet, soll verkauft werden. „Laut Vermieter sollen wir die Räumlichkeiten in der Linzer Eisenhandstraße bis Ende Juni 2026 räumen.“ Fristgerecht wurde beim Bezirksgericht Linz Einspruch erhoben.
Am 16. März fand eine fast vierstündige Verhandlung statt. Dabei ging es ausschließlich um die Frage, ob der unbefristete Vertrag als Miet- oder Pachtvertrag gilt. „Der Richter muss nun entscheiden. Ein Mietvertrag würde uns durch das Mietrechtsgesetz vor der Kündigung schützen“, heißt es aus dem Theater. Ein angestrebter Vergleich sei scheitert. Nun warte man auf das schriftliche Urteil.
Neue Produktionen und Gastspiele
Alle Aktivitäten der Tribüne Linz finden weiterhin uneingeschränkt statt. Bereits am 7. April hat „Alle Zeit, gestundet“, ein Stück von Corinna Antelmann – eine Autorin, die in Ottensheim lebt – die Uraufführung. Im Hintergrund steht eine Auseinandersetzung mit Leben und Werk von Ingeborg Bachmann, die heuer ihren 100. Geburtstag gefeiert hätte.
Gelungene Eigenproduktionen wie u.a. „Brief einer Unbekannten“ oder „Malala“ stehen weiterhin am Spielplan der Tribüne und es gibt Gastspiele. Am 10. Juni greift Mühllehner als „Raul“ zur Gitarre und er gibt ein Solidaritätskonzert für die Tribüne Linz.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.