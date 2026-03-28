Tribüne Linz: Verbleib ist weiterhin in Schwebe

Am 16. März fand eine fast vierstündige Verhandlung statt. Dabei ging es ausschließlich um die Frage, ob der unbefristete Vertrag als Miet- oder Pachtvertrag gilt. „Der Richter muss nun entscheiden. Ein Mietvertrag würde uns durch das Mietrechtsgesetz vor der Kündigung schützen“, heißt es aus dem Theater. Ein angestrebter Vergleich sei scheitert. Nun warte man auf das schriftliche Urteil.