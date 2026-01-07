Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vertragskündigung

Tribüne Linz: Nach 12 Jahren droht das Aus

Oberösterreich
07.01.2026 09:30
Theaterleiterin Cornelia Metschitzer, Theater Tribüne am Südbahnhofmarkt
Theaterleiterin Cornelia Metschitzer, Theater Tribüne am Südbahnhofmarkt(Bild: Elisabeth Rathenböck)

„Wir sind gekündigt worden“, sagt Theaterleiterin Cornelia Metschitzer. Die Linzer Tribüne, seit 2013 in der Eisenhandstraße Nähe Südbahnhofmarkt als Theater etabliert, soll aus dem Haus raus. „Wir haben mit unserem Anwalt nun Einwendung erhoben“, sagt Metschitzer zur „Krone“. Das Gericht wird die Kündigung prüfen.

„Theater ist unser Leben“, sagen Cornelia Metschitzer und Rudi Mühllehner. Die beiden Theatermacher bieten als Tribüne seit 2013 in den Räumlichkeiten des ehemaligen Eisenhandkinos Stücke für Erwachsene und Jugendliche an. Dafür haben sie die Räume adaptiert.

Die Bilanz ist beachtlich
Von Oktober 2013 bis Dezember 2025 konnten bei fast 1800 Vorstellungen rund 150.000 Theatergäste empfangen werden, durchschnittlich zählte man über 83 Besucher pro Vorstellung.

Theaterleiter Rudi Mühllehner
Theaterleiter Rudi Mühllehner(Bild: Reinhard Winkler)

„Wir produzierten in diesem Zeitraum 57 eigene Theaterpremieren, zumeist Klassiker, aber auch viele Jugendstücke. Mit diesem Mix kamen wir in diesen zwölf Jahren auf eine für ein freies Theater außergewöhnlich hohe SchülerInnenzahl von über 66.000“, sagen die beiden.

Lesen Sie auch:
Das Bruckner Orchester unterm Traunstein, Stefan Fadinger, Anführer der aufständischen Bauern, ...
Kulturjahr 2026
Bauernaufstand, Blasmusik und Kunst-Aufreger
04.01.2026
Lentos Kunstmuseum
Kraftakt mit Pechstein und kreativen Ateliers
06.01.2026
Tribüne Linz
Liebe oder Obsession mit tödlichen Folgen
16.12.2025

Nach 12 Jahren nun Kündigung
„Wir wurden von unseren Vermietern überraschend gekündigt und sollen bereits Ende Juni dieses Jahres die Räumlichkeiten, in denen sich unser Theater befindet, leergeräumt zurückgeben“, berichten sie erschüttert.

Über einen Anwalt hat das Theater nun Einwendung erhoben. Das Bezirksgericht Linz wird sich damit befassen, soll die Kündigung prüfen – am 2. Februar gibt es den ersten Gerichtstermin.

„Wir haben nicht das Bild, dass es uns nicht mehr geben wird, dafür ist alles zu glücklich verlaufen“, sagt Metschitzer über ihre eigene Gefühlslage.

Porträt von Elisabeth Rathenböck
Elisabeth Rathenböck
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Oberösterreich

krone.tv

Babler, Stocker und Meinl-Reisinger müssen das Ruder herumreißen. 
Kaltstart für Kanzler
Zwei Drittel sind mit der Regierung unzufrieden
Großeinsatz in der Nacht zum Mittwoch in Klagenfurt-Annabichl mit tragischem Ausgang.
Mögliches 2. Opfer
Feuerdrama in Messie-Haus: Frau kommt ums Leben
Venezuela verfügt über die größten bekannten Erdöl-Vorkommen der Welt, bis 2005 war das Land ...
„Zum Wohl des Volkes“
Trump sichert sich Kontrolle über Venezuelas Öl
Domen Prevc schreibt Skisprung-Geschichte
Historischer Triumph
Das gab’s noch nie! Novum bei Vierschanzentournee
Kern hat „wachsendes Interesse“ an einer Kandidatur.
Kommt Kampfparteitag?
Erste Rote offen für Kern-Kandidatur gegen Babler
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
Skifahrer (22) kommt von Piste ab – und stirbt
102.444 mal gelesen
Auch ein Hubschrauber stand im Einsatz.
Österreich
Teuerung zu hoch: Geduld der Österreicher am Ende
101.598 mal gelesen
14 Prozent der Österreicher sehen gar keine Erholung der Wirtschaft – Teuerung und hohe Kosten ...
Ski Alpin
Überraschungsdame schreibt Ski-Geschichte
91.685 mal gelesen
Noa Szollos
Mehr Oberösterreich
Anrainer schlug Alarm
Feuer in Hallstatt: Holzhütte brannte nieder
Vertragskündigung
Tribüne Linz: Nach 12 Jahren droht das Aus
Krone Plus Logo
Kurioser Fall in OÖ
Darf man in einem Polizeiauto Beamte beschimpfen?
Rennstall vernichtet
Brand könnte Aus für jungen Rennfahrer bedeuten
Bundesheer-Aufreger
Nach „Shopping“-Ausflug droht Disziplinarstrafe
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf