Tribüne Linz: Nach 12 Jahren droht das Aus

Nach 12 Jahren nun Kündigung

„Wir wurden von unseren Vermietern überraschend gekündigt und sollen bereits Ende Juni dieses Jahres die Räumlichkeiten, in denen sich unser Theater befindet, leergeräumt zurückgeben“, berichten sie erschüttert.

Über einen Anwalt hat das Theater nun Einwendung erhoben. Das Bezirksgericht Linz wird sich damit befassen, soll die Kündigung prüfen – am 2. Februar gibt es den ersten Gerichtstermin.