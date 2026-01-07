Tribüne Linz: Nach 12 Jahren droht das Aus

„Wir sind gekündigt worden“, sagt Theaterleiterin Cornelia Metschitzer. Die Linzer Tribüne, seit 2013 in der Eisenhandstraße Nähe Südbahnhofmarkt als Theater etabliert, soll aus dem Haus raus. „Wir haben mit unserem Anwalt nun Einwendung erhoben“, sagt Metschitzer zur „Krone“. Das Gericht wird die Kündigung prüfen.
„Theater ist unser Leben“, sagen Cornelia Metschitzer und Rudi Mühllehner. Die beiden Theatermacher bieten als Tribüne seit 2013 in den Räumlichkeiten des ehemaligen Eisenhandkinos Stücke für Erwachsene und Jugendliche an. Dafür haben sie die Räume adaptiert.
Die Bilanz ist beachtlich
Von Oktober 2013 bis Dezember 2025 konnten bei fast 1800 Vorstellungen rund 150.000 Theatergäste empfangen werden, durchschnittlich zählte man über 83 Besucher pro Vorstellung.
„Wir produzierten in diesem Zeitraum 57 eigene Theaterpremieren, zumeist Klassiker, aber auch viele Jugendstücke. Mit diesem Mix kamen wir in diesen zwölf Jahren auf eine für ein freies Theater außergewöhnlich hohe SchülerInnenzahl von über 66.000“, sagen die beiden.
Nach 12 Jahren nun Kündigung
„Wir wurden von unseren Vermietern überraschend gekündigt und sollen bereits Ende Juni dieses Jahres die Räumlichkeiten, in denen sich unser Theater befindet, leergeräumt zurückgeben“, berichten sie erschüttert.
Über einen Anwalt hat das Theater nun Einwendung erhoben. Das Bezirksgericht Linz wird sich damit befassen, soll die Kündigung prüfen – am 2. Februar gibt es den ersten Gerichtstermin.
„Wir haben nicht das Bild, dass es uns nicht mehr geben wird, dafür ist alles zu glücklich verlaufen“, sagt Metschitzer über ihre eigene Gefühlslage.