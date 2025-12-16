Liebe oder Obsession mit tödlichen Folgen

In bewegenden Worten enthüllt sie ihre lebenslange, heimliche Liebe zu ihm: Vom ersten Blick als junges Mädchen über flüchtige Begegnungen bis zu einer Nacht, aus der ein Kind hervorging.

Um zu überleben, geht sie anschaffen. Dem Kindsvater begegnet sie viele Jahre später wieder auf der Straße. Wieder erkennt er sie nicht. Er nimmt sie mit auf sein Zimmer und bezahlt sie dafür. Als ihr Sohn stirbt, fasst sie in einem Brief ihr Leben zusammen...