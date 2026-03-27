Wiener Barkeeper verging sich an sterbendem Gast

Auch zwei Partygäste unternahmen nichts

Die Staatsanwältin klagt auch die zwei anderen Sexparty-Gäste an: „Der Tod hätte vollkommen verhindert werden können, hätte nur einer der Angeklagten Hilfe geholt.“ Denn weder der 53-Jährige, der mit dem Opfer in die Bar gekommen ist und seinen Freund bewusstlos dort liegen ließ, noch der 34-Jährige, der eingeladen wurde, als der Mann nicht mehr ansprechbar war, hätten irgendetwas unternommen.