Anklage nach Todesdrama bei Sexparty im Club

Übergriff nach Überdosis

Und der Barkeeper? „Zwar brachte er dem Opfer Wasser und einen zuvor zubereiteten Kaffee und blickte immer wieder zu ihm“, so die Staatsanwaltschaft Wien. Doch Hilfe holte der Österreicher nicht. Stattdessen verging er sich an dem „vollkommen hilflosen, jedoch noch atmenden“ Mann. Fast eine Stunde nach dem Übergriff alarmierte der Erstangeklagte die Rettung – erst nachdem er noch einen weiteren Bekannten eingeladen hatte, der auch mit ihm Sex hatte.