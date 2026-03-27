Wohnhaus in Flammen: Wind erschwert Löscharbeiten

Brandalarm in St. Veit in Kärnten. Ein Wohnhaus geht am Freitag in Flammen auf. Die Einsatzkräfte sind vor Ort und kämpfen gegen das Feuer an. Doch der starke Wind erschwert die Löscharbeiten massiv.
„Sechs Feuerwehren stehen im Einsatz“, gibt der Straßburger FF-Kommandant Friedrich Monai bekannt. Die Einsatzkräfte wurden zu einem Hausbrand in einer St. Veiter Siedlung gerufen. Noch ist unklar, was das Feuer ausgelöst hat. Vermutet wird, dass der Brand im Bereich des Dachstuhls entstanden ist. „Der starke Wind erschwert uns die Löscharbeiten aber extrem“, betont der Feuerwehrmann.
Brand nicht unter Kontrolle
„Wegen des starken Windes haben wir den Brand leider nicht unter Kontrolle“, betont auch Jürgen Sampl, von der FF St. Veit. „Es ist dadurch auch schwer, zu den Brandherden zu kommen.“
Rauch weht zum Krankenhaus
„Zudem kommt noch dazu, dass der Rauch direkt in Richtung Krankenhaus St. Veit weht. Wir sind mit dem Klinikum in Kontakt. Fenster müssen aus Sicherheitsgründen geschlossen und Lüftungen abgeschaltet werden!“
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