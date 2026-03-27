Wohnhaus in Flammen: Wind erschwert Löscharbeiten

„Sechs Feuerwehren stehen im Einsatz“, gibt der Straßburger FF-Kommandant Friedrich Monai bekannt. Die Einsatzkräfte wurden zu einem Hausbrand in einer St. Veiter Siedlung gerufen. Noch ist unklar, was das Feuer ausgelöst hat. Vermutet wird, dass der Brand im Bereich des Dachstuhls entstanden ist. „Der starke Wind erschwert uns die Löscharbeiten aber extrem“, betont der Feuerwehrmann.