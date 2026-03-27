Sturm hält Kärntens Feuerwehren auf Trab

Mehrmals mussten Kärntens Feuerwehren in der Nacht auf Freitag ausrücken. Vor allem wegen umgefallener Bäume – sie verlegten Straßen und stürzten auf Stromleitungen. Die Folgen: Brände und Stromausfälle.
Insgesamt 30 Einsätze zählt die Landesalarm- und Warnzentrale bis Freitagfrüh in Kärnten. „Und es kommen laufend weitere dazu“, heißt es im Gespräch mit der „Krone“.
4000 Haushalte ohne Strom
Durch heftige Windböen stürzten Bäume auf Stromleitungen und verlegten Straßen. Schäden werden vermehrt in den Bezirken St. Veit, Wolfsberg, Villach und Spittal verzeichnet.
Die Mitarbeiter von Kärnten Netz sind bereits vor Ort, um die Stromversorgung wieder herzustellen. Aufgrund des anhaltenden Sturms stellen sich die Arbeiten als schwierig heraus.
„Gut 4000 Haushalte sind derzeit ohne Strom. Der Schwerpunkt liegt dabei in den Bezirken Spittal und St. Veit“, gibt Robert Schmaranz von Kärnten Netz bekannt.
In Radenthein mussten die Feuerwehren am späten Donnerstagnachmittag zu einem Brand ausrücken. Die Ursache: Ein Baum war auf einen Strommast gefallen.
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