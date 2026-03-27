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Sturm hält Kärntens Feuerwehren auf Trab

Kärnten
27.03.2026 06:58
Kräftige Windböen sorgen für Einsätze in Kärnten.
Kräftige Windböen sorgen für Einsätze in Kärnten.(Bild: Feuerwehr Radenthein)
Porträt von Elisa Aschbacher
Von Elisa Aschbacher

Mehrmals mussten Kärntens Feuerwehren in der Nacht auf Freitag ausrücken. Vor allem wegen umgefallener Bäume – sie verlegten Straßen und stürzten auf Stromleitungen. Die Folgen: Brände und Stromausfälle. 

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Insgesamt 30 Einsätze zählt die Landesalarm- und Warnzentrale bis Freitagfrüh in Kärnten. „Und es kommen laufend weitere dazu“, heißt es im Gespräch mit der „Krone“.  

4000 Haushalte ohne Strom
Durch heftige Windböen stürzten Bäume auf Stromleitungen und verlegten Straßen. Schäden werden vermehrt in den Bezirken St. Veit, Wolfsberg, Villach und Spittal verzeichnet.

(Bild: Feuerwehr Radenthein)
(Bild: Feuerwehr Radenthein)

Die Mitarbeiter von Kärnten Netz sind bereits vor Ort, um die Stromversorgung wieder herzustellen. Aufgrund des anhaltenden Sturms stellen sich die Arbeiten als schwierig heraus. 

Ein umgestürzter Baum beschäftigte die FF Ruden in Unternberg.
Ein umgestürzter Baum beschäftigte die FF Ruden in Unternberg.(Bild: FF Ruden)

„Gut 4000 Haushalte sind derzeit ohne Strom. Der Schwerpunkt liegt dabei in den Bezirken Spittal und St. Veit“, gibt Robert Schmaranz von Kärnten Netz bekannt. 

Lesen Sie auch:
Ein Baum drohte im Bezirk St. Veit auf die Straße zu stürzen. 
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26.03.2026

In Radenthein mussten die Feuerwehren am späten Donnerstagnachmittag zu einem Brand ausrücken. Die Ursache: Ein Baum war auf einen Strommast gefallen. 

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