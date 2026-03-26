Hündin „Asta“ schlägt bei Wohnhausbrand Alarm

Wie eine Hündin Schlimmeres verhinderte ...

Doch hätte Raks Hündin „Asta“ nicht Alarm geschlagen, wäre es wohl nicht so glimpflich ausgegangen. „Meine Kleine riss mich mit ihrem Gebell aus dem Schlaf. Ich muss wirklich gestehen, dass ich genervt war. Deshalb bin ich auch aufgestanden. Ich dachte, es sei nur eine Katze vor der Haustür. Doch dann bemerkte ich, wie ernst die Lage ist“, so der 65-Jährige.