Brandalarm in Kärnten: Wohnhaus stand in Flammen

Das Haus war unbewohnt. Bei dem Gebäude wurden Renovierungsarbeiten durchgeführt. Gut zweieinhalb Stunden dauerte der Einsatz. Verletzt wurde zum Glück niemand. „Das benachbarte Wohnhaus wurde aus Sicherheitsgründen evakuiert, die Anwohner wurden vom Rettungsdienst versorgt“, heißt es seitens der Polizei. Eine Brandursache ist bis dato nicht bekannt.