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Nächtlicher Einsatz

Brandalarm in Kärnten: Wohnhaus stand in Flammen

Kärnten
26.03.2026 06:50
Ein Einfamilienhaus ging in Flammen auf.
Ein Einfamilienhaus ging in Flammen auf.(Bild: FF Ferlach)
Porträt von Elisa Aschbacher
Von Elisa Aschbacher

Zu einem Wohnhausbrand mussten die Einsatzkräfte in der Nacht auf Donnerstag im Kärntner Ferlach ausrücken. Gut 50 Einsatzkräfte kämpften in den nächtlichen Stunden gegen die Flammen an. 

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Gegen 1.15 Uhr wurden die Feuerwehren Kirschentheuer, Ressnig und Unterbergen alarmiert. Ein Wohngebäude in Ferlach stand in Flammen. „Bei der Ankunft stand der Dachstuhl bereits im Vollbrand. Die umliegenden Häuser und das Nebengebäude konnten geschützt werden“, geben die Einsatzkräfte Donnerstagfrüh bekannt. 

Das Haus war unbewohnt. Bei dem Gebäude wurden Renovierungsarbeiten durchgeführt. Gut zweieinhalb Stunden dauerte der Einsatz. Verletzt wurde zum Glück niemand. „Das benachbarte Wohnhaus wurde aus Sicherheitsgründen evakuiert, die Anwohner wurden vom Rettungsdienst versorgt“, heißt es seitens der Polizei. Eine Brandursache ist bis dato nicht bekannt. 

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