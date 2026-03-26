Brandalarm in Kärnten: Wohnhaus stand in Flammen

Zu einem Wohnhausbrand mussten die Einsatzkräfte in der Nacht auf Donnerstag im Kärntner Ferlach ausrücken. Gut 50 Einsatzkräfte kämpften in den nächtlichen Stunden gegen die Flammen an.
Gegen 1.15 Uhr wurden die Feuerwehren Kirschentheuer, Ressnig und Unterbergen alarmiert. Ein Wohngebäude in Ferlach stand in Flammen. „Bei der Ankunft stand der Dachstuhl bereits im Vollbrand. Die umliegenden Häuser und das Nebengebäude konnten geschützt werden“, geben die Einsatzkräfte Donnerstagfrüh bekannt.
Das Haus war unbewohnt. Bei dem Gebäude wurden Renovierungsarbeiten durchgeführt. Gut zweieinhalb Stunden dauerte der Einsatz. Verletzt wurde zum Glück niemand. „Das benachbarte Wohnhaus wurde aus Sicherheitsgründen evakuiert, die Anwohner wurden vom Rettungsdienst versorgt“, heißt es seitens der Polizei. Eine Brandursache ist bis dato nicht bekannt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.