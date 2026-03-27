Causa KHM: Betriebsrat will lückenlose Aufklärung

Der Rückgang der Besucherzahlen im Schloss Ambras habe im Jahr 2024 lediglich 12 Prozent betragen, gleichzeitig seien die Ticketerlöse um 16 Prozent gestiegen. Sandbichler spricht von zwei Dienstverwarnungen im Oktober 2025 und Jänner 2026, die sachlich unbegründet und „aus meiner Sicht Instrumente der Einschüchterung“ gewesen seien. Die erste habe einen geplanten Besuch der Bundespräsidenten Steinmeier und van der Bellen betroffen, über den sie nicht informiert habe, die zweite stehe im Zusammenhang mit der Auszahlung einer Jahresprämie an einen Mitarbeiter.