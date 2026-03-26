Iran antwortet auf Trumps 15-Punkte-Plan

Dem US-Sondergesandten Steve Witkoff zufolge gibt es in den Kontakten zwischen den USA und dem Iran für ein Ende des Kriegs gute Aussichten auf Erfolg. „Wir haben starke Anzeichen, dass es eine Möglichkeit gibt“, sagte er am Donnerstag bei einer Kabinettssitzung im Weißen Haus. Zudem bestätigte er die Übermittlung des 15-Punkte-Plans zur Beilegung des Kriegs an den Iran. „Wir werden sehen, wohin die Dinge führen, und ob wir den Iran davon überzeugen können, dass dies der Wendepunkt ist, an dem es für ihn keine besseren Alternativen gibt als noch mehr Tod und Zerstörung“, sagte Witkoff. Wenn es zu einer Einigung komme, sei das gut für den Iran und die gesamte Region.