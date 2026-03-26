Israel meldet Tötung von Marine-Kommandeur

Spanien bekommt wohl Erlaubnis für Durchfahrt

Hunderte Tanker, Containerschiffe und Frachter hängen aktuell in der Region fest. Laut der iranischen UNO-Vertretung dürfen jene den Seeweg nutzen, die nicht als feindlich gelten und keine militärischen Aktionen gegen den Iran unterstützen würden. Sie müssten zudem alle iranischen Sicherheitsvorschriften einhalten und sich mit den zuständigen Behörden abstimmen. Schiffe aus Malaysia dürfen wieder durch Hormuz, auch für Spanien zeigten sich das iranische Außenministerium am Donnerstag offen. So respektiere das Land das Völkerrecht. Die spanische Regierung gehört zu den ersten Ländern, die die Angriffe der USA und Israels auf den Iran als rücksichtslos und illegal verurteilt haben.