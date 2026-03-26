Iran verlangt von Schiffen Maut für Durchfahrt

Bisher sollen mindestens zwei Schiffe eine direkte Gebühr bezahlt haben, und zwar in chinesischem Yuan. Nicht alle Schiffe waren davon betroffen. Malaysias Regierung hat laut eigenen Angaben eine Erlaubnis zur Passage der Straße von Hormuz für eigene Schiffe erhalten. Die iranische UNO-Vertretung teilte mit, dass eine solche an Länder vergeben werde, die nicht als feindlich gelten und keine militärischen Aktionen gegen den Iran unterstützen würden. Die zentrale Wasserstraße ist de facto weiterhin für die meisten Schiffe blockiert. Das hat auch mit Drohnenangriffen und dem Entzug von Kriegsrisikoversicherungen zu tun. Viele westliche Reedereien meiden die Durchfahrt derzeit.