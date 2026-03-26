Mehr Flüchtlinge nach Waffenstillstand erwartet

Ukraine „von externen Bargeldlieferungen abhängig“

Beide Koordinatoren wiesen bei der von der polnischen Botschaft ausgerichteten Veranstaltung darauf hin, dass der Wiederaufbau der Ukraine eine langwierige Angelegenheit sei. „Auch wenn der Krieg in der Ukraine morgen vorbei ist, wird das Land noch viele Jahre finanziell vom Ausland abhängig sein“, sagte Zawadewicz. Aktuell werde 60 Prozent des ukrainischen Budgets mit ausländischer Finanzhilfe bestritten, und der Bankensektor sei komplett von externen Bargeldlieferungen abhängig. Immerhin verfüge das Land aber aktuell über etwas höhere Währungsreserven und könne etwa neun Monate alleine über die Runden kommen, fügte er mit Blick auf die aktuell von Ungarn blockierte EU-Finanzhilfe hinzu.