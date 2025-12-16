Altersdiskriminierung im Alltag nimmt zu

Mehrkosten

Das Problem? Frau A. besitzt kein Smartphone, sondern nur ein altes Handy, mit dem sie nicht ins Internet kommt. Und das wolle sie auch nicht ändern. Nach mehreren Anrufen bei der Bank, die ihr immer die gleiche Anweisung – die App herunterzuladen – gab, war sie ziemlich aufgebracht. 60 Jahre halte sie ihrer Bank schon die Treue. Von der erfuhr sie aber nur, dass sie halt mit jedem Erlagschein zur Bank fahren soll. „Das würde jedes Mal mehr kosten. Die nächste Bankfiliale ist rund 13 Kilometer entfernt. Das ist reine Altersdiskriminierung!“