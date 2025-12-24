Selbstbedienungskassen: Die neue Hürde für Ältere

Mit der rasanten Digitalisierung entstehen für ältere Menschen im Alltag immer mehr Hürden. Neue Probleme gibt es mit Selbstbedienungskassen, die in immer mehr Supermärkten zum Standard werden.
Für Junge ist das praktisch, weil der Einkauf rasch bezahlt werden kann. Für viele Senioren sind solche Kassen aber eine Herausforderung. „Ältere Menschen berichten, dass sie sich an Selbstbedienungskassen unsicher fühlen: Wohin muss die Ware gelegt werden? Welche Taste ist die richtige? Wie funktioniert das mit dem Scannen“, schildert Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosec im Gespräch mit der „Krone“.
Digitale Barrieren werden zu sozialen Barrieren
Statt eines zügigen Einkaufs entsteht noch mehr Stress als der, den Ältere an der „normalen“ Kasse haben – und das unangenehme Gefühl, im Alltag nicht mehr mitzukommen. Dabei bedeute für viele ältere Menschen – vor allem auf dem Land - der Einkauf nicht nur Versorgung, sondern Sozialkontakt. „Wenn klassische Kassen stetig weniger oder nur noch eingeschränkt besetzt sind, entsteht der Eindruck, nicht mehr erwünscht zu sein. Dieses Gefühl von Ausgrenzung kann schmerzen – und verstärkt die Distanz zur digitalen Welt zusätzlich“, so Korosec.
Digitalisierung muss inklusiv sein
Technik solle das Leben erleichtern – nicht erschweren. „Damit Digitalisierung für ältere Menschen funktioniert, sind Lösungen nötig, die ihre Bedürfnisse berücksichtigen. Selbstbedienungskassen können hilfreich sein, aber nur dann, wenn sie kein Muss, sondern eine Option bleiben. Es geht um Wahlfreiheit – und darum, dass niemand zurückgelassen wird.“ Modernisierung in Form von Digitalisierung dürfe nicht auf Kosten und zu Lasten jener gehen, die am meisten Unterstützung brauchen, fordert Korosec.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.