Selbstbedienungskassen: Die neue Hürde für Ältere

Digitale Barrieren werden zu sozialen Barrieren

Statt eines zügigen Einkaufs entsteht noch mehr Stress als der, den Ältere an der „normalen“ Kasse haben – und das unangenehme Gefühl, im Alltag nicht mehr mitzukommen. Dabei bedeute für viele ältere Menschen – vor allem auf dem Land - der Einkauf nicht nur Versorgung, sondern Sozialkontakt. „Wenn klassische Kassen stetig weniger oder nur noch eingeschränkt besetzt sind, entsteht der Eindruck, nicht mehr erwünscht zu sein. Dieses Gefühl von Ausgrenzung kann schmerzen – und verstärkt die Distanz zur digitalen Welt zusätzlich“, so Korosec.