Senioren zahlen mehr fürs Auto als junge Menschen

Der Seniorenrat arbeitet gerade im Rahmen eines runden Tisches an Maßnahmen gegen Altersdiskriminierung. An allererster Stelle steht die gesetzliche Erweiterung des Gleichbehandlungsgesetzes. Das Diskriminierungsverbot aufgrund des Alters soll nicht nur in der Arbeitswelt, sondern für alle Lebensbereiche gelten. Für Korosec ist auch eine verfassungsrechtliche Verankerung im Artikel 7 der Bundesverfassung denkbar.