Finanzspritze ja, echte Reformen nein

Eine Reformagenda ohne eine einzige Reform

Zudem erhalten sie mehr Planungssicherheit, da der Nettofinanzierungsbedarf von Land und Gemeinden am Vorarlberger Sozialfonds (2026: 381,8 Millionen Euro) von 2026 bis 2028 eingefroren wird. Was im Umkehrschluss auch bedeutet: Auf den Sozialbereich werden weitere Einsparungen zukommen. Wer damit gerechnet hatte, dass bei einem Maßnahmenpaket mit der großspurigen Überschrift „Reformagenda“ auch konkrete Reformen beinhaltet sind, wurde allerdings enttäuscht. Statt Tatsachen finden sich dort ausschließlich Willensbekundungen: So strebe man bei den Verordnungen – etwa der Schulbauverordnung oder der Heimbauverordnung – Reformen an. „Ich könnte mir sogar vorstellen, die Schulbauverordnung ganz zu streichen“, so Wallner. Generell gelte es, „zu entschlacken und den Hausverstand stärker in den Vordergrund zu stellen.“