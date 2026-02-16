Klamme Gemeinde: Selbst 600 Euro sind zu viel

Budgetkrise spitzt sich zu

Bürgermeister Jürgen Bachmann will dieses Worst-Case-Szenario, das de facto der Gemeinde jegliche Souveränität nehmen würde, nicht mehr gänzlich ausschließen. Gegenüber dem ORF gab er an, dass jährlich rund zwei Millionen Euro im Budget fehlen, nicht einmal der laufende Betrieb könne finanziert werden. Dabei spare man bereits, wo es möglich sei, unter anderem wurden diverse freiwillige Förderungen gekürzt oder gleich komplett gestrichen – so etwa 600 Euro für einen Seniorentreff.