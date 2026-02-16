Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Muss Land einspringen?

Klamme Gemeinde: Selbst 600 Euro sind zu viel

Vorarlberg
16.02.2026 11:26
Der Ortsteil Batschuns der Gemeinde Zwischenwasser.
Der Ortsteil Batschuns der Gemeinde Zwischenwasser.(Bild: Dietmar Stiplovsek)

Die finanzielle Situation der Gemeinde Zwischenwasser hat sich derart verschärft, dass selbst kleine Förderungen wie etwa 600 Euro für den Seniorentreff nicht mehr realisierbar sind. Bürgermeister Jürgen Bachmann schließt laut ORF eine Amtshilfe des Landes nicht mehr aus.

0 Kommentare


Wie berichtet steckt Zwischenwasser tief in den roten Zahlen, die Gemeinde hat als einzige aller 96 Vorarlberger Kommunen noch immer kein Budget für 2026 beschlossen. Sollte dies weiterhin so bleiben, würde der Ort gegen gesetzliche Vorgaben verstoßen. Mit durchaus weitreichenden Folgen: Zuerst würde eine Übergangsregel schlagend, gemäß dieser die Gemeinde nur noch eingeschränkt wirtschaften dürfte. Gäbe es bis Juni immer noch kein Budget, könnte das Land Amtshilfe leisten und die Budgetplanung übernehmen – die Entscheidung darüber obliegt aber der Landesregierung. 

Budgetkrise spitzt sich zu
Bürgermeister Jürgen Bachmann will dieses Worst-Case-Szenario, das de facto der Gemeinde jegliche Souveränität nehmen würde, nicht mehr gänzlich ausschließen. Gegenüber dem ORF gab er an, dass jährlich rund zwei Millionen Euro im Budget fehlen, nicht einmal der laufende Betrieb könne finanziert werden. Dabei spare man bereits, wo es möglich sei, unter anderem wurden diverse freiwillige Förderungen gekürzt oder gleich komplett gestrichen – so etwa 600 Euro für einen Seniorentreff.

Am Grunddilemma ändert das freilich nichts, ohne große Lösung könnte es in Zwischenwasser drastische Einschnitte geben, sogar öffentliche Einrichtungen stünden dann auf der Kippe: „Dann stellt sich die Frage: Braucht es noch vier Schulen in einer Gemeinde, die sich nicht mehr selbst finanzieren können?“, so Bachmann. 

Hoffen auf zinsloses Darlehen
Trotz des wenig erbaulichen Staus quo ist der Ortschef zuversichtlich, das Schlimmste noch abwenden zu können. Er hofft auf einen Sonderzuschuss oder ein zinsloses Darlehen seitens des Landes als Überbrückungshilfe. Am 23. Februar wird die Gemeinde den Rechnungsabschluss 2025 der Gebarungskontrolle des Landes vorlegen. Gemäß Bachmann stelle sich dieser besser dar als ursprünglich erwartet und zeige den sparsamen Umgang der Kommune mit den vorhandenen Mitteln. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
16.02.2026 11:26
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
-1° / 4°
Symbol starker Regen
Bludenz
2° / 5°
Symbol starker Regen
Dornbirn
1° / 6°
Symbol Regen
Feldkirch
1° / 7°
Symbol starker Regen

krone.tv

Der Täter ging so brutal vor, dass das Mädchen einen Knochenbruch erlitt.
Opfer schwer verletzt
Italien: Fremder will Kind in Supermarkt entführen
Bisher konnten 23 Tatverdächtige ausgeforscht werden.
4,8 Mio. Euro Schaden
„Schockanrufe“: Kriminelle Bande zerschlagen
Die Waggons sprangen aus den Gleisen.
Enormer Schaden
Großer Einsatz: Güterzug stürzte bei Verschub um
Rapids Fans zuckten wieder einmal aus!
„Will keiner sehen“
Als Rapid versagte, wurde es ein Derby der Schande
Es wird keinen ernstzunehmenden Gegenkandidaten für Andreas Babler beim SPÖ-Bundesparteitag ...
Kehrt jetzt Ruhe ein?
Babler bleibt einziger Vorschlag für SPÖ-Vorsitz
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Blutiger Valentinstag: Frau in Haus erschossen
156.586 mal gelesen
Die Ermittlungen der Polizei dauerten bis in die Nachtstunden an.
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
127.209 mal gelesen
Olympia
RTL-Triumph! Braathen schreibt Olympia-Geschichte
112.851 mal gelesen
Marco Odermatt, Lucas Pinheiro Braathen und Loic Meillard (von li. nach re.)
Oberösterreich
FPÖ macht mit Fake-Mail Stimmung gegen Migranten
964 mal kommentiert
FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner veröffentlichte die Fake-Nachricht.
Olympia
Brignone rast zu Gold-Double, Scheib geht leer aus
753 mal kommentiert
Thea Louise Stjernesund, Federica Brignone und Sara Hector (von li. nach re.) strahlen mit der ...
Ausland
Ukraine-Drohnen löschen ganze NATO-Bataillone aus
734 mal kommentiert
Wie erst jetzt bekannt wurde, haben ukrainische Streitkräfte im vergangenen Jahr im Rahmen eines ...
Mehr Vorarlberg
Muss Land einspringen?
Klamme Gemeinde: Selbst 600 Euro sind zu viel
Einsatz in Dornbirn
Fünf Verletzte bei Unfall auf gerader Strecke
Mann schwer verletzt
Fahrgast wurde von Taxi überrollt und eingeklemmt
Altach-Coach Summer:
„In Linz werden wir nicht so viele Chancen haben“
Olympiasiegerin Rädler
„Habe gespürt, dass sie immer hinter mir stehen“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf