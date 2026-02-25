Gemeindeverbandschef droht mit Volksbegehren

Bereits vor einer Woche hatten Gohm und seine Mitstreiter ein Gutachten der Universität Innsbruck publiziert. Gemäß diesem sind die Gemeinden nicht verpflichtet, sich an Sozialhilfezahlungen (die frühere Mindestsicherung) zu beteiligen. Da es verfassungsrechtlich möglicherweise nicht korrekt ist, dass das Land die Gemeinden im Rahmen der Sozialfondszahlungen zur Kasse bittet, wäre ein Gang zum Verfassungsgerichtshof eine Option. „Das wäre ein wesentlich härterer Schritt als ein Volksbegehren, aber das wollen wir nicht“, stellt der Sozialdemokrat Georg Bucher, Vizepräsident des Gemeindeverbands und Bürgermeister von Bürs, klar. Ähnlich sieht dies der Bürgermeister aus Hohenems, der Freiheitliche Dieter Egger: „Es wäre ein Armutszeugnis für Vorarlberg, wenn die Gemeinden vor den Verfassungsgerichtshof ziehen müssten!“