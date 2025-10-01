Vorteilswelt
Gemeindeverband steigt auf die Barrikaden

Vorarlberg
01.10.2025 17:20
Kinderbetreuung – wer soll dafür zahlen?
Kinderbetreuung – wer soll dafür zahlen?(Bild: oksix - stock.adobe.com)
(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)

Gegen geplante Kürzungen beim privaten Kinderbetreuungsangebot legt der Vorarlberger Gemeindeverband ein lautes Protestwort ein. Das Land dürfe sich nicht aus seiner Verantwortung stehlen, lautet der Tenor. 

Der Gemeindeverband wehrt sich gegen Pläne der Vorarlberger Landesregierung, finanzielle Einschnitte bei der privaten Kinderbetreuung vorzunehmen. Laut einer Anfragebeantwortung soll die Unterstützung ab dem kommenden Jahr endgültig gestrichen werden. „Das ist ein Schlag ins Gesicht für Gemeinden, Familien und Träger. Rund 2000 Kinder sind betroffen – die Gemeinden können diese Plätze weder organisatorisch noch finanziell kompensieren“, warnt Walter Gohm, Präsident des Gemeindeverbandes. Gohm lehnt eine Kostenabwälzung auf die Kommunen entschieden ab. Familien müssten mit einer Kostenexplosion rechnen, die Wahlfreiheit wäre passé, befürchtet Gohm zudem. Die Landesregierung entziehe sich ihrer gesetzlichen Verantwortung und riskiere einen massiven Vertrauensverlust.

Die Forderungen des Gemeindeverbands formuliert Gohm deutlich: Eine klare Zusage zur Fortführung der Förderung, keine Kostenverschiebung auf Gemeinden und die Ausarbeitung einer tragfähigen Lösung jetzt – und nicht erst im nächsten Sommer. Das Land müsse seiner Verantwortung wahrnehmen.

