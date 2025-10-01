Gemeindeverband steigt auf die Barrikaden

Der Gemeindeverband wehrt sich gegen Pläne der Vorarlberger Landesregierung, finanzielle Einschnitte bei der privaten Kinderbetreuung vorzunehmen. Laut einer Anfragebeantwortung soll die Unterstützung ab dem kommenden Jahr endgültig gestrichen werden. „Das ist ein Schlag ins Gesicht für Gemeinden, Familien und Träger. Rund 2000 Kinder sind betroffen – die Gemeinden können diese Plätze weder organisatorisch noch finanziell kompensieren“, warnt Walter Gohm, Präsident des Gemeindeverbandes. Gohm lehnt eine Kostenabwälzung auf die Kommunen entschieden ab. Familien müssten mit einer Kostenexplosion rechnen, die Wahlfreiheit wäre passé, befürchtet Gohm zudem. Die Landesregierung entziehe sich ihrer gesetzlichen Verantwortung und riskiere einen massiven Vertrauensverlust.