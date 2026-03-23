Ulmen-Kollegin lässt „Jerks“ aus Vita entfernen

In einer von ihr veröffentlichten Nachricht an ihr Management bat Inez Björg David laut „Bild“ darum, ihre Beteiligung an der Serie künftig nicht mehr zu führen. Sie „kriege das Kotzen und bin so voller Wut.“ Kurz darauf erhielt sie die Bestätigung, dass „Jerks“ aus ihrer Vita gestrichen wird. Die Schauspielerin hatte in der dritten Staffel in einer Gastrolle mitgewirkt und war dort unter ihrem eigenen Namen aufgetreten.