Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Kriege das Kotzen“

Ulmen-Kollegin lässt „Jerks“ aus Vita entfernen

Society International
23.03.2026 11:48
Porträt von krone.at
Von krone.at

Schauspielerin Inez Björg David stand mit Christian Ulmen in der Serie „Jerks“ vor Kamera. Nach dem Skandal um den Schauspieler hat sie die Konsequenzen gezogen und sich öffentlich von ihrer Mitwirkung distanziert. Die 44-Jährige ließ das Format aus ihrem beruflichen Lebenslauf entfernen.

0 Kommentare

In einer von ihr veröffentlichten Nachricht an ihr Management bat Inez Björg David laut „Bild“ darum, ihre Beteiligung an der Serie künftig nicht mehr zu führen. Sie „kriege das Kotzen und bin so voller Wut.“ Kurz darauf erhielt sie die Bestätigung, dass „Jerks“ aus ihrer Vita gestrichen wird. Die Schauspielerin hatte in der dritten Staffel in einer Gastrolle mitgewirkt und war dort unter ihrem eigenen Namen aufgetreten.

Hintergrund: Vorwürfe gegen Christian Ulmen
Auslöser der Entwicklung sind schwerwiegende Anschuldigungen, die von Moderatorin Collien Ulmen-Fernandes gegen ihren Ex-Partner Christian Ulmen erhoben wurden. Medienberichten zufolge betreffen diese unter anderem Vorwürfe aus dem privaten Umfeld sowie mögliche strafrechtlich relevante Sachverhalte.

Eine rechtliche Bewertung der Vorwürfe steht derzeit aus. Christian Ulmen hat sich zu den Anschuldigungen bislang nicht umfassend öffentlich geäußert.

Klare Entscheidung: Serie „Jerks“ wird aus der Vita gestrichen!
Klare Entscheidung: Serie „Jerks“ wird aus der Vita gestrichen!(Bild: APA-Images / Action Press / RUDNIK,CHRISTIAN)
Christian Ulmen
Christian Ulmen(Bild: APA/HERBERT NEUBAUER)

Branche reagiert – auch Fahri Yardım äußert sich
Die Diskussion hat auch in der Medienbranche deutliche Reaktionen ausgelöst. Mehrere Kolleginnen und Kollegen positionierten sich öffentlich. Schauspieler Fahri Yardım, langjähriger Weggefährte Ulmens und Co-Star bei Jerks, zeigte sich in einem Statement „schockiert“ und äußerte Respekt für den Schritt von Collien Ulmen-Fernandes, die Vorwürfe öffentlich gemacht zu haben.

Lesen Sie auch:
Der Aufschrei nach dem Aufkommen der Vorwürfe gegen Christian Ulmen ist groß. 
Persona non grata?
Vorwürfe haben jetzt erste Konsequenzen für Ulmen
20.03.2026
Virtuell vergewaltigt
Collien Fernandes zeigt Ex Christian Ulmen an
19.03.2026

Sender reagierte bereits
Auch der Sender ProSieben hatte zuvor reagiert und die Serie aus seiner Mediathek entfernt. Weitere Schritte wurden bislang nicht bekannt gegeben.

Die Entscheidung von Inez Björg David ist als persönliche Konsequenz zu werten. Sie reiht sich ein in eine wachsende Zahl von Reaktionen aus der Branche, die die Vorwürfe ernst nehmen, ohne deren juristische Klärung vorwegzunehmen.

Wie sich der Fall weiterentwickelt – sowohl rechtlich als auch medial – bleibt derzeit offen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
23.03.2026 11:48
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Kamera
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Politik
Drama am Stubaier Gletscher: Spitzenpolitiker tot
114.758 mal gelesen
Carsten Träger war jahrelang Mitglied des Bundestags und seit Mai 2025 Parlamentarischer ...
Gericht
Jacqueline Lugner: „Mein Vater brauchte Hilfe“
103.228 mal gelesen
Witwe Simone Lugner (links mit Anwalt Höllwarth) wurde im Justizpalast ebenso befragt wie ...
Kolumnen
Gefährliche Drohung gegenüber den Österreichern
99.943 mal gelesen
Schon Tankfüllung und Lebensmittelpreise belasten, bald soll noch mehr gespart werden.
Kolumnen
Gefährliche Drohung gegenüber den Österreichern
1883 mal kommentiert
Schon Tankfüllung und Lebensmittelpreise belasten, bald soll noch mehr gespart werden.
Ausland
So wollte Ungarn die Geldboten zum Reden bringen
1063 mal kommentiert
Ein Bankmitarbeiter aus dem Konvoi soll eine Injektion verabreicht bekommen haben. Ein ...
Außenpolitik
Trump stellt den Mullahs 48-Stunden-Ultimatum
961 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump hat den Mullahs im Iran gedroht, Energieanlagen anzugreifen, sollten ...
Mehr Society International
„Kriege das Kotzen“
Ulmen-Kollegin lässt „Jerks“ aus Vita entfernen
Popstar ganz privat
Madison Beer: „Habe ein Kontrollbedürfnis“
Doppelter Baby-Alarm!
Sienna Miller & Schwester gleichzeitig schwanger!
Vorher-Nachher-Fotos
Denise Richards zeigt Ergebnis ihres Facliftings
Zigarre zum Geburtstag
Mit 95 immer noch rauchen? William Shatner tut’s!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf