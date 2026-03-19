Collien Fernandes zeigt Ex Christian Ulmen an

Die Schauspielerin Collien Fernandes hat in Spanien Anzeige gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen erstattet. Ein umfangreicher Schriftsatz liegt seit Ende 2025 beim Bezirksgericht in Palma de Mallorca. Darin wirft sie ihm unter anderem Identitätsdiebstahl vor: Über Jahre sollen gefälschte Profile in ihrem Namen existiert haben, über die Männer kontaktiert, intime Chats geführt und täuschend echte pornografische Inhalte verschickt wurden.