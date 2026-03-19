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Virtuell vergewaltigt

Collien Fernandes zeigt Ex Christian Ulmen an

Society International
19.03.2026 13:48
Porträt von krone.at
Von krone.at

Collien Fernandes (44) beschuldigt ihren früheren Ehemann schwer. Laut einem Bericht des „Spiegel“ hat die Schauspielerin Anzeige gegen Christian Ulmen (50) erstattet – wegen des Vorwurfs einer „virtuellen Vergewaltigung“. Im Kern geht es dabei um gestohlene Online-Identitäten sowie um angeblich echt wirkende pornografische Inhalte.

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Die Schauspielerin Collien Fernandes hat in Spanien Anzeige gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen erstattet. Ein umfangreicher Schriftsatz liegt seit Ende 2025 beim Bezirksgericht in Palma de Mallorca. Darin wirft sie ihm unter anderem Identitätsdiebstahl vor: Über Jahre sollen gefälschte Profile in ihrem Namen existiert haben, über die Männer kontaktiert, intime Chats geführt und täuschend echte pornografische Inhalte verschickt wurden.

Verdacht fiel auf persönliches Umfeld
Zunächst ging Fernandes eigenen Angaben zufolge von anonymen Tätern aus und erstattete 2024 Anzeige gegen Unbekannt. Später habe sich ihr Verdacht auf ihr persönliches Umfeld gerichtet.

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Geständis wie „Todesnachricht“
Laut „Spiegel“ soll Ulmen ihr Ende 2024 ein Geständnis abgelegt haben – ein Moment, den sie als Schock beschreibt. „Es war wie bei einer Todesnachricht, ich konnte nicht reden, nicht heulen“, zitiert der „Spiegel“ die Moderatorin.

Ulmen und Fernandes waren seit 2011 verheiratet und trennten sich 2025.
Ulmen und Fernandes waren seit 2011 verheiratet und trennten sich 2025.(Bild: Carsten Koall / dpa / picturedesk.com)

Dem Bericht zufolge räumte Ulmen in einer E-Mail an einen Anwalt ein, Fakeprofile im Namen seiner Ex-Frau betrieben zu haben, um intime Interaktionen vorzutäuschen. Die Justiz in Palma de Mallorca hat Vorermittlungen aufgenommen; ob es zu einer Anklage kommt, ist offen. Für Ulmen gilt die Unschuldsvermutung.

Christian Ulmen gehört zu den bekanntesten Persönlichkeiten in Deutschland
Christian Ulmen gehört zu den bekanntesten Persönlichkeiten in Deutschland(Bild: APA/HERBERT NEUBAUER)

„Herr Lehmann“ auf Abwegen
Christian Ulmen zählt als Moderator und Schauspieler zu den bekanntesten Gesichtern Deutschlands. Seinen Durchbruch feierte er 2003 mit der Hauptrolle in „Herr Lehmann“. Ab 2012 stand er gemeinsam mit Nora Tschirner als Ermittlerduo Lessing und Dorn für den „Tatort“ vor der Kamera.

Ulmen war zweimal verheiratet: Aus seiner ersten Ehe mit Huberta stammt ein Sohn; die Beziehung endete 2010 nach fünf Jahren. 2011 heiratete er Collien Fernandes, mit der er eine Tochter hat. Im September 2025 gab das Paar seine Trennung bekannt.

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